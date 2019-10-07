Туристка из Челябинска разбила голову в Турции по пути из отеля в аэропорт
В воскресенье, 6 октября, группа туристов возвращалась с отдыха в Турции. Во время трансфера из отеля в аэропорт с одной из туристок случилось несчастье. Женщина из Челябинска получила серьезные травмы и более двух часов оставалась без помощи.
— У женщины тяжелые травмы: перелом носа, рассечен подбородок, проблемы с губами и зубами. Но ни водитель автобуса, ни представитель туроператора, который сопровождал группу, не оказали ей никакой помощи, — рассказала КП-Челябинск другая челябинская туристка, которая ехала в том же автобусе.
На фото и видео видно, что женщина остается без помощи. Она сидит в кресле автобуса, откинувшись на спинку сиденья, и пытается остановить кровь при помощи гигиенической влажной салфетки. Чуть позже дама еле стоит на ногах в длинной очереди к металлоискателю у входа в аэропорт. И опять же никто ей не помогает, не пытается провести через рамку, минуя других пассажиров.
— Чуть позже в аэропорту к ней все-таки подошли медики. Туристку забрали и куда-то увели. К вылету ее не допустили, в самолете ее точно не было. Что было дальше, сказать не могу, — рассказала наша землячка.
Что случилось с женщиной, наша рассказчица не уточнила. КП-Челябинск следит за развитием этой истории. Если вы знаете, как связаться с пострадавшей туристкой или с ее близкими, если женщине нужна помощь, позвоните в редакцию.
— Если несчастный случай попадает в разряд страховых, туристку отправят домой чуть позже бесплатно, — заверили нас эксперты.
Челябинке в Турции не оказали первую помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU