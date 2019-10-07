В Челябинске исчез дурной запах на очистных в Металлургическом районе

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-07T11:24:46+03:00

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В июле губернатор Алексей Текслер побывал в родной школе № 94 в Металлургическом районе. В районе, где он родился и вырос, Алексей Текслер резко высказался о неприятном запахе с очистных.

— Дышать невозможно. Каждый раз, если едешь в сторону Екатеринбурга, в одном и том же месте, все знают, какой запах стоит. Много десятилетий одно и то же. Давайте наведем порядок, — обратился тогда Текслер к врип главы города Наталье Котовой.

Для модернизации очистных Алексей Текслер поручил мэрии составить план работы и посмотреть источники финансирования.

В понедельник, 7 октября, начальник Управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов заявил, что проблема решилась.

— Помните, Алексей Текслер поручил Наталье Котовой оперативно решить проблему? Она ее решила. МУП «ПОВВ» куплен и запущен специальный опрыскиватель для нейтрализациизапахов. В это трудно поверить, но теперь можно не закрывать окна в машине, проезжая мимо. И да, старые, совсем не объемные шутки про портящих воздух в машине (когда проезжаешь Свердловский пост ГАИ) тоже ушли в прошлое.

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ИСТОЧНИК KP.RU