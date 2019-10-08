Дорогой свадебный торт развалился прямо на глазах у молодоженов в Челябинске

СЕГОДНЯ 06:49 2019-10-08T06:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот уже действительно «горько». Гости одной из челябинских свадеб 4 октября чуть не остались без сладкого.

Двухъярусный белоснежный торт забирали из кондитерской. Неприятности начались с того, что его отдали на 40 минут позже обговоренного времени, да еще и без упаковки. Решая эти проблемы, свидетели чуть не опоздали на торжество. Но это были цветочки...

— Привезли торт в ресторан. И тут он просто взял и завалился! Не потек, не упал, а завалился! Вы можете себе представить: свадебный торт, которой стоит немалых денег, у вас на глазах превращается в кучу?! — написал в группе «ВКонтакте» житель Челябинска Михаил.

Свидетели позвонили в кондитерскую, где, по их словам, на них же и наорали. Ситуацию спасли в другом кафе: торт быстро поправили, насколько это возможно. Оказалось, что ярусы были плохо закреплены между собой.

Из этой истории можно сделать два вывода: хорошо выбирайте кондитера и не экономьте на доставке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU