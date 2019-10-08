Девочке из-за рака запретили двигаться, но она встала и вышла на сцену

СЕГОДНЯ 10:26 2019-10-08T10:26:17+03:00

Алиса Литвинова победила болезнь и на костылях выйдет на сцену. Фото: "Искорка".

Изменить размер текста: A A

Год назад сверстники шестилетней Алисы начали готовиться к школе. А у девочки обнаружили рак — саркому Юнга. Из-за высоких доз химеотерапии кости девочки стали хрупкими, как хрусталь. При движении они ломались.

После двух переломов ног девочке запретили вставать с кровати. И в таком положении она боролась с болезнью.

— Все это время Алиса ни разу не упала духом. Она просила вывозить ее из палаты при каждом удобном случае — на мастер-классы, на праздники, которые проводили волонтеры. Ее кровать-самолет знали все в отделении — и врачи. и пациенты, — рассказали КП-Челябинск в благотворительном фонде «Искорка».

В июле Алиса завершила лечение в онкоцентре, ей, наконец, разрешили вставать. В положении лежа она провела восемь месяцев. Однако скоро Алиса выйдет на сцену в благотворительном спектакле «Добрая история». Спектакль приурочен к 30-летию движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд».

В спектакле будет задействовано 120 детей. Фото: "Искорка".

В постановке задействованы 120 детей, в том числе победившие рак.

Спектакль состоится в следующую пятницу, 18 октября, в 19.00 в зале Челябинского государственного института культуры. Купить билет можно на сайте «Искорки».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU