Модницы Зауралья шокируют невидимыми лосинами

СЕГОДНЯ 06:08 2019-10-09T06:11:43+03:00

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Бывает, смотришь и не поймешь, что на девушке надето. Или она юбку забыла, или так задумано, а этот пояс — и есть юбка. Такая история случилась в Кургане. Посетительница магазина Светлана Антипова долго глядела на девушку возле кассы и даже сфотографировала ее. Снимок попал в соцсети.

На моднице — бежевая курточка, из-под которой торчит небольшая полоска свитера, до конца не прикрывающая бедра, и… все. Или не все?

— Забыла штаны надеть? — удивились пользователи соцсети.

— Когда за все лето не зацепила мужика. Последний шанс… — прокомментировал Алексей Кос.

— На ней надеты лосины телесного цвета! — пояснила Алла Маркина. — Не очень хорошее решение, конечно. Но сейчас такие в моде.

Телесные лосины-невидимки осенью пришли на смену подобным купальникам. Такая одежда привлекает взгляды, ведь девушка в ней выглядит голой.

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ИСТОЧНИК KP.RU