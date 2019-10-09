Три школьницы пропали в Челябинске
Жители поселка Новосинеглазово разыскивают трех пропавших 13-летних девочек. 8 октября они ушли в школу и с тех пор родители их не видели. Впрочем, криминальную версию исчезновения не спешат объявлять.
— Видели их вечером у магазина. Бродили без присмотра, — пишут местные жители в соцсетях.
Позже выяснилось, что дома у одной из потеряшек случился конфликт с родителями. Очевидно, две подруги решили ее поддержать и сбежать. Одна девочка уже вернулась домой. Остальных сейчас разыскивают.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавших, звоните 02.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU