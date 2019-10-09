2019-10-09T08:39:20+03:00
Происшествия

Три школьницы пропали в Челябинске

Уйти из дома подтолкнул конфликт в семье
Андрей АБРАМОВ
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Фото девочек опубликовала одна из мам в социальных сетях.Фото девочек опубликовала одна из мам в социальных сетях.Фото: СОЦСЕТИ
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Жители поселка Новосинеглазово разыскивают трех пропавших 13-летних девочек. 8 октября они ушли в школу и с тех пор родители их не видели. Впрочем, криминальную версию исчезновения не спешат объявлять.

— Видели их вечером у магазина. Бродили без присмотра, — пишут местные жители в соцсетях.

Позже выяснилось, что дома у одной из потеряшек случился конфликт с родителями. Очевидно, две подруги решили ее поддержать и сбежать. Одна девочка уже вернулась домой. Остальных сейчас разыскивают.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавших, звоните 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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