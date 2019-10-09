Из-за опасного маневра лихача на трассе в Челябинской области погибла женщина
Авария случилась вечером 8 октября. На трассе Снежинск — Иткуль Honda CR-V пошла на обгон. Опасный маневр напугал водительницу Nissan, которая ехала впереди. Женщина вывернула руль и оказалсь на встречной.
Здесь внедорожник столкнулся с Ford. Машины разлетелись по разные части трассы.
— Водитель Nissan скончалась на месте аварии. Продолжаем устанавливать обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области.
Известно, что погибшей было 43 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU