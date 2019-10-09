2019-10-09T09:34:27+03:00
Происшествия

Из-за опасного маневра лихача на трассе в Челябинской области погибла женщина

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии
Андрей АБРАМОВ
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В аварии погибла 43-летняя женщина.В аварии погибла 43-летняя женщина.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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Авария случилась вечером 8 октября. На трассе Снежинск — Иткуль Honda CR-V пошла на обгон. Опасный маневр напугал водительницу Nissan, которая ехала впереди. Женщина вывернула руль и оказалсь на встречной.

Здесь внедорожник столкнулся с Ford. Машины разлетелись по разные части трассы.

— Водитель Nissan скончалась на месте аварии. Продолжаем устанавливать обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

Известно, что погибшей было 43 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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