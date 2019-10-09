На сайт скандального спа-салона в центре Челябинска подали в суд

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-09T10:13:25+03:00

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Прокуратура обратилась в суд с требованием закрыть доступ к сайту мужского спа-салона в центре Челябинска. Претензии к заведению жители высказывают уже несколько лет. Вульгарные силуэты дам завлекают посетителей на Кировке.

Изначально антимонопольная служба определила, что сайт спа-салона содержит запрещенную информацию. Материалы передали в прокуратуру Центрального района. В них указано, что в заведении несколько лет оказывали услуги интимного характера за деньги.

Летом СМИ сообщали о том, что на спа-салон возбудили уголовное дело за организацию занятия проституцией. Но официальных комментариев о ходе расследования до сих пор не поступило.

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ИСТОЧНИК KP.RU