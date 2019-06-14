Мужской спа-салон в центре Челябинска, к которому неоднократно были претензии, заподозрили в организации проституции

СЕГОДНЯ 14:55 2019-06-14T14:57:02+03:00

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СМИ сообщили, что в спа-салоне на Кировке прошли оперативные мероприятия. Якобы в ночь с 13 на 14 июня в заведение нагрянули полицейские. Под прикрытием закрытого клуба для мужчин мог работать бордель.

Официально в ГУ МВД России по Челябинской области не комментируют сообщение. Претензии спа-салону в центре города высказывались неоднократно. Все они нравственного характера: как на главной пешеходной улице города может находиться пусть и легальное, но заведение с пометкой 18+.

Кроме того, на той же улице находится пару секс-шопов. Звучит бестолковая реклама, стоят уродливые киоски. Экспертами неоднократно давали оценку главной пешеходной улице города.

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ИСТОЧНИК KP.RU