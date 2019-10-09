В Челябинске объявился двойник известного кота-мема Grumpy Cat

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-09T11:15:56+03:00

Челябинский кот Максим очень похожего на знаменитую на весь мир сердитую кошку.

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Стоит хозяевам не вовремя наполнить миску кормом или не почистить лоток, кот Максим состроит коронную сердитую мину. Это значит, у хозяина есть пару минут на исправление, либо он будет поцарапан.

Коронная мина для провинившегося хозяина. Фото героев публикации

Раздраженный Максим один-в-один выражением морды похож на угрюмого кота Grumpy Cat. Благодаря своей внешности питомец стал известным интернет-мемом и заработал порядка ста миллионов долларов для своей хозяйки.

Максим не в настроении. Фото героев публикации

Максиму 14 лет. Он переехал в Челябинск из Донецка вместе со своими хозяевами-украинцами.

«Лучше бы купили кошачью мяту». Фото героев публикации

— Мы его подобрали с улицы. Намыли, накормили, отогрели, так он стал членом нашей семьи. Максим был главой всех дворов, тусовки собирал, пока в Челябинск не переехали. Тут мы его на улицу не выпускаем. По натуре он очень свободолюбивый. В Донецке бывало уйдет на весь день, приходит — от него шашлыками пахнет. И вот гадай, где он бродил и где стащил мясо, — говорит хозяйка сердитого кота Мария.

Неудивительно, что Максим был главным котом во дворе. Фото героев публикации

По ее словам, у Макса непростой характер. Он упертый и всегда добивается от хозяев, чего хочет. А еще он очень привередлив в еде.

— Есть что попало не станет. Голодать будет, но не съест то, что ему не по вкусу. Воду пьет только покупную, из под крана — ни за что. И чашку нужно обязательно помыть, он следит за этим. Встанет и смотрит, тщательно ли моешь.

Сложно в это поверить, но Максим добрый кот. Фото героев публикации

Несмотря на грозный вид и вредность, Максим добряк. Когда есть настроение, он любит понежиться с хозяевами.

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ИСТОЧНИК KP.RU