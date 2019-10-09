Школьница из Сатки, спасшая ребенка, поедет в Москву за наградой

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-09T11:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

7 мая в Сатке случилось чудо. 11-летняя школьница Елизавета Маслакова спасла двухлетнюю девочку. Ребенок шел по железнодорожным путям и плакал. Навстречу несся тепловоз. Машинист подавал надсадные гудки, но девочка не реагировала.

— Я выбежала на рельсы, схватила девочку и рывком скатилась с полотна, — приводит слова отважной школьницы газета «Метро 74 Сатка». — Страшно мне не было.

Тепловоз с грохотом пронесся мимо. А Лиза с девочкой на руках пошла в ее дом. Саткинские журналисты утверждают, что ребенок растет в неблагополучной семье: мать и бабушка пьют. Вот и в тот вечер родительница была пьяная. Спасительницу она сначала отругала, а потом накинулась на старшую, шестилетнюю дочь. Якобы она должна была присматривать за младшей сестренкой.

Лиза отправилась домой, и там ее затрясло от испуга. Прижавшись к маме, она твердила: «Мама, там ребенок… Поезд». Потом, успокоившись, рассказала о случившемся. Мама журить не стала, ведь иначе бы погиб маленький ребенок.

Лиза растет в многодетной семье: у нее есть младшие сестра и брат. Девочка она послушная, заботится о малышах, занимается в творческой студии.

Отважный поступок Лизы Маслаковой не остался незамеченным. Летом руководством Южно-Уральского линейного ЛОВД на транспорте Лизе вручены благодарственное письмо, букет цветов и сладкий подарок.

А в ноябре Лиза поедет в Москву. Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии РФ устроит Елизавете большой праздник с подарками и экскурсиями по столице. Билеты девочке и ее маме оплатит силовое ведомство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU