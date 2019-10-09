Застройщик ЮУ КЖСИ рассказал, как выиграть квартиру в новом микрорайоне

СЕГОДНЯ 11:54 2019-10-09T12:45:46+03:00

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В этом году главным призом совместного розыгрыша ЮУ КЖСИ и хоккейного клуба «Трактор» стала однокомнатная квартира с отделкой в новом 50 микрорайоне «Паркового». Стать счастливчиком может каждый, кто зарегистрирует билет или абонемент на домашний матч черно-белой команды на сайте парки174.рф. Победителя определят на глазах у тысяч зрителей во время матча в ледовой арене 27 декабря.

Выбор квартиры для розыгрыша неслучаен — 50 микрорайон стал продолжением крупнейшего проекта «Парковый» от застройщика «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». В доме №15 (стр.), где располагаются 34 призовых квадратных метра, уже выполнены строительно-монтажные работы. Сегодня в квартирах рабочие устанавливают натяжные потолки, клеят обои и укладывают линолеум. Необходимую сантехнику установят после кладки кафеля в санузлах. Приятная изюминка для новоселов — евроокна с блокировкой створок. Теперь без взрослых окно не откроется, и мамы могут не беспокоится за деток.

Сегодня во дворе новостройки рабочие ведут благоустройство территории. В шаговой доступности уже работают поликлиника и детский сад. На следующий год откроется новая школа на 1500 учеников. Совсем скоро в доме №15 (стр.) отпразднуют новоселье 273 семьи, среди которых окажется победитель розыгрыша.

Приобрести билеты на игры ХК «Трактора» можно в ледовой арене и на сайте клуба. Экскурсии в 50 микрорайон «Паркового» проходят каждый день. Запись по телефону: +7 (351) 245-60-60

Организатор розыгрыша, застройщик — АО «ЮУ КЖСИ». Проектная декларация на сайте www.ipoteka-74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU