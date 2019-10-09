Алексей Текслер хвалился в Москве сырами из Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-09T15:13:05+03:00

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На стенде Челябинской области побывал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьеру губернатор рассказал об инвестиционном и экспортном потенциале Южного Урала и продемонстрировал лучшее из продукции предприятий АПК.

— Челябинская область на выставке выглядит достойно. Надеюсь, продолжится традиция, когда наши южноуральские компании получают награды за продукцию. На выставке представляем инновации в агросфере, продукцию мясной и молочной переработки, крупы, хлеб, макароны, овощи. Большинство продуктов — повседневные, а не праздничные деликатесы. Именно повседневный стол, считаю, должен быть достойным и качественным. Я горжусь селянами и желаю им успеха на «Золотой осени», — подчеркнул Текслер.

В прошлом году впервые продукцию показали сыроделы региона. «Уйская сыроварня» завоевала «золото». На выставке-2019 есть и сыры компании «Краснопольский сыровар», козий сыр и «молочка» южноуральских фермеров.

По мнению Текслера, южноуральские сыры, сваренные из местного сырья по лучшим мировым рецептам, великолепны. Губернатор уверен, что продукцию высоко оценят на выставке.

Сыр, сваренный на Южном Урале, не уступает заграничным маркам. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU