Экстренные службы Челябинска не смогли объяснить серию взрывов в Чурилово

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-09T16:30:12+03:00

Все ведомства проверили микрорайон, но ничего подозрительного не обнаружили

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Утром 9 октября жителей Чурилово напугали звуки взрывов. Грохот активировал сигнализации авто и заставил попрятаться животных. У людей затряслись окна. В службу 112 и прочие экстренные ведомства поступил шквал звонков.

— В район были направлены силы и средства подразделений МЧС. Никаких происшествий, входящих в нашу компетенцию, не зафиксировано, угрозы для населения нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Подобные ответ дали и в полиции: экипажи прочесали район, но никаких инцидентов не зафиксировано. По сети стали расползаться слухи, что на полигоне неподалеку от жилого квартала проводила учения Росгвардия. В ведомстве подтвердили, что были стрельбы, но никаких взрывных устройств там не применяли, обычное автоматическое оружие.

Сами местные жители предположили, что на заводе «Сигнал», который расположен в соседнем Ленинском районе, утилизировали взрывоопасные вещества. Однако жители близлежащих к предприятию домов на грохот не жаловались.

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ИСТОЧНИК KP.RU