Челябинка ростом 130 см спасает бездомных от голода

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-09T17:19:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтер Милана Николаева ростом 1,3 метра. Ей 25 лет и она участвует в рейдах «Автобуса жизни» в Челябинске. Благотворители кормят бездомных. Во время раздачи еды, Милана беседует с бродягами, выслушивает их чаяния и судьбы, тем самым не только насыщая желудки, но и удовлетворяет важную потребность в общении.

Девушка росла в детдоме на Дальнем Востоке. Родители сироты погибли в аварии. С раннего детства ей поставили диагноз ахондроплазия. При этом недуге нарушен процесс роста костей.

— Мне проводили операцию по увеличению роста. Благодаря этому мой рост составляет 130 сантиметров, а мог бы быть еще меньше, — рассказала Милана сайту Hornews.com.

В Челябинске девушка приехала учиться на физмате в педагогическом. Нашла работу в канцелярии вуза, начала обживаться. Одежду покупает себе в детских отделах. Однажды Милана осознала, что хочет помогать страждущим. Так она и присоединилась к «Автобусу жизни».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU