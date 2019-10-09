2019-10-09T17:19:24+03:00
Общество

Челябинка ростом 130 см спасает бездомных от голода

Несмотря на редкое заболевание она помогает ближнему
Андрей АБРАМОВ
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Милана Николаева кормит бездомных.Милана Николаева кормит бездомных.Фото: из личного архива героя публикации.
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Волонтер Милана Николаева ростом 1,3 метра. Ей 25 лет и она участвует в рейдах «Автобуса жизни» в Челябинске. Благотворители кормят бездомных. Во время раздачи еды, Милана беседует с бродягами, выслушивает их чаяния и судьбы, тем самым не только насыщая желудки, но и удовлетворяет важную потребность в общении.

Девушка росла в детдоме на Дальнем Востоке. Родители сироты погибли в аварии. С раннего детства ей поставили диагноз ахондроплазия. При этом недуге нарушен процесс роста костей.

— Мне проводили операцию по увеличению роста. Благодаря этому мой рост составляет 130 сантиметров, а мог бы быть еще меньше, — рассказала Милана сайту Hornews.com.

В Челябинске девушка приехала учиться на физмате в педагогическом. Нашла работу в канцелярии вуза, начала обживаться. Одежду покупает себе в детских отделах. Однажды Милана осознала, что хочет помогать страждущим. Так она и присоединилась к «Автобусу жизни».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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