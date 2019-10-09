2019-10-09T17:59:13+03:00
Общество

Часть домов под Челябинском могут остаться без электричества на ночь

Жителям рекомендуют выдернуть электроприборы из розеток
Андрей АБРАМОВ
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В Сосновском районе ночью отключат электричество.В Сосновском районе ночью отключат электричество.Фото: Алексей ФОКИН
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На подстанции в Сосновском районе «Челябэнерго» проведет работы. Из-за этого возможны отключения электричества в жилых поселках в ночь с 9 на 10 октября. Называется расчетное время начала и окончания перебоев — с полуночи до 8 утра.

— Кратковременные отключения света в это время возможны в поселках Кременкуль, Трифаново, Костыли, Кайгородово, Трубный, Садовый, Ключи, Малышево, и Северный. Полностью без электричества останутся СНТ «Мичуринец» и поселок Вавиловец, — сообщает пресс-служба «Россети Урал» — «Челябэнерго».

Чтобы электроприборы не сломались, лучше на ночь выдернуть их из розеток.

Вопросы можно адресовать в справочную службу компании по бесплатному телефону 8-800-2501-220.

ИСТОЧНИК KP.RU

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