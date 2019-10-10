2019-10-10T08:08:54+03:00
Общество

В Челябинске священник продолжает отдавать деньги пенсионерке после ее смерти

Пенсионерка через суд требовала вернуть «наследство»
Ирина Фадюшина
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Батюшка уверяет, что старушка хотел безвозмездно завещать ему крупную сумма, но затем передумала.Батюшка уверяет, что старушка хотел безвозмездно завещать ему крупную сумма, но затем передумала.Фото: Андрей РЯБЦЕВ
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Год назад в Челябинске прогремела резонансная история. 78-летняя Анна Шестакова завещала священнику отцу Александру Грузлеву свои сбережения — 600 тыс. руб. По ее словам, из близких осталась только падчерица, которая с кулаками выгнала ее из дома. Батюшка попросил деньги досрочно: за ипотеку платить нечем, из квартиры выселяют.

По словам старушки, «наследник» обещал отдать средства после продажи квартиры, и спустя некоторое время женщина потребовала сбережения назад. У батюшки средств не оказалось, ведь он думал, что прихожанка их подарила. Чтобы придти к компромиссу, священник даже предлагал женщине жить с его семьей, но старушка отказалась и обратилась в суд.

Фемида встала на сторону бабушки. Мы решили узнать, чем закончилась история. Оказалось, что весной бабушка умерла, но приставы списывают половину зарплаты священника в пользу женщины.

— С марта 2019 года ведется по взыскание задолженности — 600 тыс. руб., — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе УФССП по Челябинской области. — Пока взыскано чуть более 30 тыс. руб.

Можно почитать, что ежемесячно у священника списывали около 4 000 рублей. Как пояснили в службе судебных приставов, смерть — не повод останавливать взыскание. Долг переходит наследникам. Если таковых нет, должник может обратиться в суд с просьбой прекратить исполнительное производство.

— Еще при жизни женщины отец Александр официально отказался от наследства. Анна Ивановна умерла весной и оставила все падчерице, — прокомментировал секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков. — Родственники приходили ко мне, к священнику они претензий не имеют. Эта история получила широкую огласку в СМИ и, я считаю, он уже понес непомерно суровое наказание.

Церковный суд не стал лишать Грузлева сана священника. Сейчас он служит в селе Миасском.

— Нареканий от прихожан нет, — отметил Игорь Шестаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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