«Трактор» в Челябинске вырвал победу у московского «Динамо»

СЕГОДНЯ 19:47 2019-10-09T19:47:40+03:00

Челябинский «Трактор» на родном льду обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2. Фото: отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск

Победную шайбу черно-белые забросили за две минуты до сирены

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Счет в домашнем противостоянии бело-голубых и «медведей» был открыт только в середине второго периода — отличился форвард хозяев Андрей Попов. В третьем периоде игра начала раскручиваться: Ярослав Косов увеличил преимущество «Трактора» до 2:0. Но москвичи расквитались с челябинцами, сравняв счет голами Чайковски и Шипачева.

Однако, победную шайбу в ворота «Динамо» оформил все тот же Косов, оформив дубль за две минуты до финальной сирены. Счета 3:2 в пользу «Трактора».

12 октября «Трактор» в Челябинске сыграет с «Адмиралом» (Владивосток). Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU