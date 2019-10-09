2019-10-09T19:47:40+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске вырвал победу у московского «Динамо»

Победную шайбу черно-белые забросили за две минуты до сирены
Алексей МИКУШИН
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Челябинский «Трактор» на родном льду обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2. Фото: отдел информации и PR ХК «Трактор» ЧелябинскЧелябинский «Трактор» на родном льду обыграл московское «Динамо» со счётом 3:2. Фото: отдел информации и PR ХК «Трактор» Челябинск
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Счет в домашнем противостоянии бело-голубых и «медведей» был открыт только в середине второго периода — отличился форвард хозяев Андрей Попов. В третьем периоде игра начала раскручиваться: Ярослав Косов увеличил преимущество «Трактора» до 2:0. Но москвичи расквитались с челябинцами, сравняв счет голами Чайковски и Шипачева.

Однако, победную шайбу в ворота «Динамо» оформил все тот же Косов, оформив дубль за две минуты до финальной сирены. Счета 3:2 в пользу «Трактора».

12 октября «Трактор» в Челябинске сыграет с «Адмиралом» (Владивосток). Начало в 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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