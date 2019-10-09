2019-10-09T21:37:42+03:00
Общество

Алексей Текслер встретился с Владимиром Путиным

Президент России пригласил в Кремль губернаторов, избранных в Единый день голосования
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Владимир Путин принял в Кремле губернаторов, избранных в Единый день голосования. Фото: gubernator74.ruВладимир Путин принял в Кремле губернаторов, избранных в Единый день голосования. Фото: gubernator74.ru
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Разговор Владимир Путин начал с поздравлений:

— Хочу поздравить вас с избранием на высокие должности. Я здесь вижу много знакомых лиц. С кем-то мы давно вместе работаем, кто-то пришел на эти должности впервые. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали темп своей работы и весь предстоящий период на этой высокой должности работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. Для того, чтобы выполнить все обещания, которые прозвучали из ваших уст в отношении граждан на вверенных вам территориях, нужно работать напряженно. Хочу пожелать вам удачи. Поздравляю вас и желаю вам всего самого доброго

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, Алексей Текслер поблагодарил главу государства за оказанное доверие. Оправдать его для всех избранных губернаторов было делом чести. Алексей Текслер доложил о приоритетных направлениях в работе правительства региона.

— Для меня лично очень важной является возможность служить на благо родной челябинской земле и моим землякам-южноуральцам. Проблемы есть, так же как есть и перспективы развития каждого региона. И тот регион, который сможет максимально раскрыть потенциал, в первую очередь человеческий, — и будет лидером. Тут нам в помощь поддержка регионов по линии Национальных проектов, и эффективное взаимодействие с бизнесом, общественными объединениями, всеми кто готов участвовать в развитии.

В каждом регионе, отметил Текслер, есть накопившиеся проблемы. Для Челябинской области — это экология. Работают комплексные экологические планы по Челябинску и Магнитогорску. Подписаны и реализуются соглашения о снижении выбросов со всеми предприятиями-загрязнителями.

— Мы решили распространить подходы Национального проекта на все промышленные муниципалитеты в рамках регионального экологического стандарта, который, уверен, станет примером лучшей российской практики, — заявил на встрече с Президентом России губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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