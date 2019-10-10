Не дошедших до школы девочек нашли спустя сутки в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:38 2019-10-10T07:41:55+03:00

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В Челябинской области больше суток искали трех школьниц из поселка Новосинеглазово, которые во вторник, 8 октября, отправились на уроки, однако в классе так и не появились. Девочек, наконец-то, нашли.

— Детей разыскивали больше суток. Их поисками занимались родители, друзья, волонтеры и полиция. Противоправные действия в отношении школьниц не совершались, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Новость о том, что поиски беглянок завершились благополучно, активно обсуждают в социальных сетях. Южноуральцы подозревают, что девочки ушли из дома сознательно и предлагают родителям устроить им порку.

— Как-то меня мама отхлестала ремнем из за того, что я ушла гулять в самоволку до позднего вечера. Больше я так не делала! — делится своим жизненным опытом челябинка Анжелика.

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ИСТОЧНИК KP.RU