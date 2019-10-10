2019-10-10T09:23:14+03:00
Общество

Автохамов, которые припарковали машины у мусорных баков, наказали в Челябинске

Автолюбителей проучили жители окрестных домов
Лидия ПЕСКОВА
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Автохамы мешают работе мусоровозов.Автохамы мешают работе мусоровозов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В социальных сетях активно обсуждают ролик, который снят в одном из новых микрорайонов Челябинска. Жильцы решили отомстить автохамам, которые паркуют машины у мусорных баков, и закидали их автомобили пакетами с мусором.

Злость горожан вполне понятна. Иногда автомобили перекрывают подъезд к мусорным бакам, в итоге специальные службы не могу опустошить контейнеры с отходами. Однако к поступку мстителей горожане отнеслись неоднозначно.

— И правильно сделали! Головой думать надо! — замечают одни.

— А вы не подумали, что водитель со своей машины убирать мусор не будет? Просто тронется с места, и все разлетится, — замечают другие.

В Челябинске наказали автохамов, которые паркуются у мусорок.Видео: сообщество ЧП/ДТП Челябинск.

— Свинский поступок, машина тут при чем? Какие злые стали люди...

А как считаете вы? Оставляйте свои ответы в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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