Автохамов, которые припарковали машины у мусорных баков, наказали в Челябинске
В социальных сетях активно обсуждают ролик, который снят в одном из новых микрорайонов Челябинска. Жильцы решили отомстить автохамам, которые паркуют машины у мусорных баков, и закидали их автомобили пакетами с мусором.
Злость горожан вполне понятна. Иногда автомобили перекрывают подъезд к мусорным бакам, в итоге специальные службы не могу опустошить контейнеры с отходами. Однако к поступку мстителей горожане отнеслись неоднозначно.
— И правильно сделали! Головой думать надо! — замечают одни.
— А вы не подумали, что водитель со своей машины убирать мусор не будет? Просто тронется с места, и все разлетится, — замечают другие.
В Челябинске наказали автохамов, которые паркуются у мусорок.Видео: сообщество ЧП/ДТП Челябинск.
— Свинский поступок, машина тут при чем? Какие злые стали люди...
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ИСТОЧНИК KP.RU