Чтобы продлить жизнь любимой бабушке, житель Челябинска выиграл на «Поле чудес»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-10T14:34:00+03:00

После победы внука, старушка стала лучше себя чувствовать и вернулась домой из больницы

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Шоумен из Челябинска Антон Брагин отправился на «Поле чудес» не только ради кухонного комбайна, а еще чтобы его бабушка передумала помирать. Пенсионерка в этом году разменяет восьмой десяток. Здоровье уже не то, старушка несколько раз попадала в больницу. В этот нелегкий период жизни, челябинца пригласили на капитал-шоу.

— Позвонил в больницу бабушке и сказал, что ей еще рано помирать. Понял, зачем я еду на запись. Нужно попросить Леонида Якубовича пожелать бабушке Гале здоровья. Леонид Аркадьевич для нее лицо авторитетное, — рассказал Антон сайту Hornews.com.

Дяде Лене Антон привез напитки от челябинских мастеров и вязаную шапку — хенд-мейд. Поделился молодой человек и историей о своей бабуле.

— Рассказал в эфире про бабушку. Леонид Аркадьевич пожелал здоровья не только бабе Гале, но и другой моей бабушке — Фае... Якубович перед камерой, и за пределами сцены — делится со всеми своим теплом. Хотя ощущается, что он устал от программы, ведет два десятилетия, — продолжает Антон.

Челябинец выиграл финал передачи. Говорит, что ответ ему подсказал Якубович. За это ему дали путевку в Санкт-Петербург, мультиварку и ноутбук. Победитель первым делом позвонил бабушке в Челябинск. Та ликовала на всю палату. Вскоре самочувствие пенсионерки улучшилось и ее отпустили домой.

К 8 ноября, когда внука покажут по телевизору, баба Галя готовится устроить праздничный ужин.

Антон уверяет, что ответ на финальный вопрос ему подсказал ведущий.Фото: Из личного архива героя публикации

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ИСТОЧНИК KP.RU