2019-10-10T14:34:00+03:00
Общество

Чтобы продлить жизнь любимой бабушке, житель Челябинска выиграл на «Поле чудес»

После победы внука, старушка стала лучше себя чувствовать и вернулась домой из больницы
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Антон Брагин и его бабушка Галина.Антон Брагин и его бабушка Галина.Фото: из личного архива героя публикации.
Изменить размер текста:

Шоумен из Челябинска Антон Брагин отправился на «Поле чудес» не только ради кухонного комбайна, а еще чтобы его бабушка передумала помирать. Пенсионерка в этом году разменяет восьмой десяток. Здоровье уже не то, старушка несколько раз попадала в больницу. В этот нелегкий период жизни, челябинца пригласили на капитал-шоу.

— Позвонил в больницу бабушке и сказал, что ей еще рано помирать. Понял, зачем я еду на запись. Нужно попросить Леонида Якубовича пожелать бабушке Гале здоровья. Леонид Аркадьевич для нее лицо авторитетное, — рассказал Антон сайту Hornews.com.

Дяде Лене Антон привез напитки от челябинских мастеров и вязаную шапку — хенд-мейд. Поделился молодой человек и историей о своей бабуле.

— Рассказал в эфире про бабушку. Леонид Аркадьевич пожелал здоровья не только бабе Гале, но и другой моей бабушке — Фае... Якубович перед камерой, и за пределами сцены — делится со всеми своим теплом. Хотя ощущается, что он устал от программы, ведет два десятилетия, — продолжает Антон.

Челябинец выиграл финал передачи. Говорит, что ответ ему подсказал Якубович. За это ему дали путевку в Санкт-Петербург, мультиварку и ноутбук. Победитель первым делом позвонил бабушке в Челябинск. Та ликовала на всю палату. Вскоре самочувствие пенсионерки улучшилось и ее отпустили домой.

К 8 ноября, когда внука покажут по телевизору, баба Галя готовится устроить праздничный ужин.

Антон уверяет, что ответ на финальный вопрос ему подсказал ведущий. Фото: Из личного архива героя публикации

Антон уверяет, что ответ на финальный вопрос ему подсказал ведущий.Фото: Из личного архива героя публикации

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этого ЧП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает желтые Volkswagen Polo для таксопарков со скидкой
Авария АН-12 в Кольцово: чартер с футболистами сборной Польши приземлился в Челябинске
Алексей Текслер представил достижения сельского хозяйства региона на всероссийской выставке «Золотая осень — 2019»
Из-за аварийной ситуации в аэропорту Кольцово «екатеринбургский» Боинг приземлился в Челябинске
Главного обвиняемого в деле о насилии в интернате под Челябинском не стали отпускать из-под стражи
Челябинск принимает не долетевшие до Екатеринбурга самолеты
Перед жильцами элитного дома в Челябинске извинились деньгами и глинтвейном
Самолет из Челябинска парализовал работу аэропорта Кольцово
Дмитрий Медведев на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» вручил южноуральцам государственные награды
Жительница Челябинска попросила Путина разобраться с ее бывшим мужем — сотрудником ФСБ
Коммерсантов оштрафовали за платную рыбалку в Челябинской области
Автохамов, которые припарковали машины у мусорных баков, наказали в Челябинске
Еще один город в Челябинской области сможет принимать вертолеты санавиации
В Челябинске ребенок проткнул и сломал ногу из-за шурупа, воткнутого в качели
На улице Сони Кривой в центре Челябинска закрыли движение
Еще больше инвестиций и клиентов: Альфа-Банк выводит платформу «Поток» на новый уровень