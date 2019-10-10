Житель Челябинской области умер в возрасте 107 лет
В Троицке умер один из самых возрастных жителей Южного Урала. Людвигу Куцевичу, который родился в 1912 году, в конце сентября исполнилось 107 лет.
Людвиг Адамович был довольно известной личностью. Более сорока лет он проработал педагогом в Троицком авиационном техническом колледже. А до этого служил в ВВС авиатехником, бортовым техником, заместителем командира авиационного отряда. В годы Великой Отечественной войны Куцевич был начальником военно-летного отдела в Петропавловске, где готовил летчиков и авиатехников для фронта.
Долгожитель мечтал дожить до очередного юбилея Великой Победы.
Для земляков он были и остается человеком-легендой.
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ИСТОЧНИК KP.RU