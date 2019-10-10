Житель Челябинской области умер в возрасте 107 лет

СЕГОДНЯ 19:01 2019-10-10T19:01:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Троицке умер один из самых возрастных жителей Южного Урала. Людвигу Куцевичу, который родился в 1912 году, в конце сентября исполнилось 107 лет.

Людвиг Адамович был довольно известной личностью. Более сорока лет он проработал педагогом в Троицком авиационном техническом колледже. А до этого служил в ВВС авиатехником, бортовым техником, заместителем командира авиационного отряда. В годы Великой Отечественной войны Куцевич был начальником военно-летного отдела в Петропавловске, где готовил летчиков и авиатехников для фронта.

Долгожитель мечтал дожить до очередного юбилея Великой Победы.

Для земляков он были и остается человеком-легендой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU