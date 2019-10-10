2019-10-10T20:51:19+03:00
Общество

Автосервис выиграл суд против управления делами губернатора Челябинской области

Компания не могла получить деньги за оказанные услуги
Лидия ПЕСКОВА
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Администрацию губернатора не устроило качество шин.Администрацию губернатора не устроило качество шин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Компания «Легион Моторс Сервис» подала в суд на управление делами губернатора и выиграла дело.

В конце 2018-го года «Легион Моторс Сервис» по госконтракту меняла шины на автомобилях чиновников. Однако деньги за оказанные услуги и сами шины бизнесмены так и не получили. Тогда весной они пошли в суд.

На этой неделе в судебном споре, наконец, поставили точку. Арбитражный суд удовлетворил иск коммерсантов, но только частично. «Легион Моторс Сервис» надеялся взыскать с властей 450 тысяч рублей и пени за просрочку. Суд постановил взыскать 220 тысяч и 15,5 тыс. рублей неустойки.

Свое нежелание оплачивать счета администрация губернатора объяснила тем, что установленные шины не соответствуют условиям госконтракта. В ходе судебного разбирательства даже провели экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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