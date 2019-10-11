В Челябинске на пациентов больницы надели особые браслеты

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-11T06:16:20+03:00

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Администрация ГКБ-9 внедряет смелый эксперимент. На руку пациентом Первичного сосудистого отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения надевают разноцветные браслеты-идентификаторы.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе больницы, на браслетах печатается фамилия, имя и отчество пациента, дата рождения, название отделения. Данные помогут в случаях ЧП. Например, когда человек лишится чувств в коридоре. Браслет подскажет, какая оперативная помощь требуется больному.

Врачам поможет цвет опояска. Так, красный означает, что у пациента аллергия; желтый — что человек может упасть после операции из-за головокружения или в силу преклонного возраста.

Сейчас браслеты тестируют, а в будущем их введут во всех отделениях девятой больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU