В Челябинске на пациентов больницы надели особые браслеты
Администрация ГКБ-9 внедряет смелый эксперимент. На руку пациентом Первичного сосудистого отделения для больных с острым нарушением мозгового кровообращения надевают разноцветные браслеты-идентификаторы.
Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе больницы, на браслетах печатается фамилия, имя и отчество пациента, дата рождения, название отделения. Данные помогут в случаях ЧП. Например, когда человек лишится чувств в коридоре. Браслет подскажет, какая оперативная помощь требуется больному.
Врачам поможет цвет опояска. Так, красный означает, что у пациента аллергия; желтый — что человек может упасть после операции из-за головокружения или в силу преклонного возраста.
Сейчас браслеты тестируют, а в будущем их введут во всех отделениях девятой больницы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU