В Челябинске сдан дом-долгосторой по улице Работниц

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-11T10:04:19+03:00

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Многоэтажку на улице Работниц достраивал региональный Фонд социальной поддержки дольщиков и заемщиков (учредитель — АО «ЮУКЖСИ») вместо застройщика группы «Серебряный ключ», который не выполнил своих обязательств.

— В долгострое выполнялись работы, нужные для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Завершена отделка общих и технических помещений, приведена в соответствие с нормами система пожарной сигнализации; смонтированы электротехническое оборудование и лифты, — уточнили в Фонде.

Скоро дольщикам начнут выдавать ключи. Кстати, дом «На Работниц» — второй долгострой, завершение которого профинансировал Фонд ЮУ КЖСИ. Уже сдан первый дом ЖК «Бриз» на набережной реки Миасс.

Напомним, губернатор Алексей Текслер распорядился с использованием механизма Фонда поддержки дольщиков завершить строительство домов в высокой степени готовности. На объектах проводилась смена гендиректора компании (например, руководитель группы компаний «Серебряный ключ» помещен в СИЗО), чтобы появилась возможность достроить дома.

Фонд социальной поддержки дольщиков разработал программу, по которой деньги за достройку домов будут передаваться не через застройщика, а напрямую подрядным организациям, выполняющим работы. Фонд существует только на пожертвования физических и юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU