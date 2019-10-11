В Челябинске на Кировке высадили деревья вместо срубленных

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-11T10:59:12+03:00

Теперь нам Кировке приживаются девять взрослых лип. Фото: vk.com/greentheatre74

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В сентябре активисты движения «Гражданский патруль» забили тревогу: на Кировке рубят липы. Пустые лунки в тротуарной плитке зияют пнями или превращаются в неуместные клумбы: в землю высаживают астры и хризантемы. Материалы передали в прокуратуру: действия неизвестных можно было классифицировать по статье 260 Уголовного Кодекса (незаконная рубка — прим. ред.)

Сейчас история получила продолжение. На Кировке появились саженцы липы — девять взрослых деревьев высотой в три метра, возрастом от семи до 10 лет. Акцию высадки деревьев в пустые лунки провели участники благотворительного проекта «Зеленый театр».

Как объяснил руководитель фонда «Зеленого театра» Юрий Симанков, деревья на Кировке спили потому, что они погибли.

Отношение к липам на Кировке варварское, как повсюду в Челябинске. На пешеходной они деревья опутаны тяжелыми мотками проводов, к стволам прикреплены распределительные коробки электроснабжения.

На проспекте Ленина деревья умирают из-за варварской обрезки и пут новогодней иллюминации. По мнению директора Ботанического сада ЧелГУ Веры Меркер, свечение гирлянд в морозы создает вредоносное для растения тепло.

На улице Красной на днях обкорнали бальзамический тополь, который в начале ХХ века высадил глава города Александр Бейвель.

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ИСТОЧНИК KP.RU