Алексей Текслер поблагодарил директора Большого театра за визит в Челябинск

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-11T14:12:35+03:00

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Легендарную постановку труппы Большого театра челябинские зрители увидят на сцене оперного театра 11 и 12 октября. Это — второй приезд артистов Большого в наш город. Год назад зрители увидели оперу «Богема». А потом в репертуаре челябинского театра появилась своя «Богема» — коллеги из столицы передали челябинским артистам декорации к постановке.

Генеральный директор Большого — Владимир Урин — второй раз приезжает в Челябинск с труппой. Встречу с ним провел губернатор Алексей Текслер. Между губернатором Челябинской области и генеральным директором главного театра страны заключено соглашение о сотрудничестве.

— Благодарю за внимание Челябинской области, нашему сотрудничеству. Это очень важно. Большой театр — это не просто ключевой, самый главный театр нашей страны, это мировая театральная икона. Нам очень приятно принимать вас в наших стенах. В прошлом году состоялись первые гастроли. Опера «Богема», которую поставили наша труппа с помощью ваших декораций и костюмов, является на сегодня одной из ведущих постановок, — подчеркнул Алексей Текслер.

— В городе потрясающая театральная история. Не удивительно, что соглашению с Челябинском о сотрудничестве первое, которое мы заключили с российским регионом, — отметил Владимир Урин.

Алексей Текслер и Владимир Урин обсудили дальнейшее сотрудничество, вопросы совместных постановок, в которых челябинские артисты смогут выступать на сцене Большого, а московская труппа — в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU