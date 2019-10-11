2019-10-11T15:55:33+03:00
Общество

В Челябинске снова откроется отель Holiday Inn

Запуск гостиницы запланирован на конец года
Валентина ВАГАНОВА
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Название отеля сохранится. Фото: Google MapsНазвание отеля сохранится. Фото: Google Maps
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Отель Holiday Inn, который находится на Университетской Набережной, возобновит свою работу. Напомним, помещение пустует уже четыре года.

Здание гостиницы в прошлом году приобрела группа компаний «Мегаполис» из Брянска. Сейчас в нем идет ремонт.

— Изначально мы хотели открыть отель под своим брендом — «Мегаполис». Потом решили работать по франшизе Holiday Inn. Мы знали, что город готовится проводить крупные международные форумы — саммиты ШОС и БРИКС, но объект приобретали вне зависимости от этого. Главная причина — желание собственника инвестировать средства в развитие гостиничного бизнеса, — рассказал изданию 74.ру представитель группы компаний «Мегаполис» Алексей Огурцов.

У бизнесменов в планах до конца года открыть отель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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