2019-10-11T18:40:38+03:00
Общество

Оружейники Златоуста выковали 45 мечей Победы

Уникальный образец холодного оружия презентовали губернатору Алексею Текслеру
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Меч Победы презентовали губернатору. Фото: gubernator74.ruМеч Победы презентовали губернатору. Фото: gubernator74.ru
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Мастера оружейной компании Златоуста воплотили в жизнь уникальный проект к 75-летию Победы. Для 45 российских городов воинской славы они выковали мечи Победы. Пять лет назад мечи были исполнены для девяти городов-героев.

В пятницу, 11 октября, в резиденции губернатора меч представили Алексею Текслеру. Привезли уникальное изделие директор Златоустовской оружейной компании Александр Сонич и Герой России Сергей Зяблов.

— Изделие потрясающее. Мы все знаем, какой символизм несет меч. Взять знаменитый триптих, представленный скульптурными композициями, одна из которых — «Тыл-Фронту» — находится у нас, в Магнитогорске. В Волгограде — «Родина-мать», в берлинском Трептов-парке — меч в руке советского солдата, который держит на руках немецкого ребенка. Здесь у нас тоже меч! И символизм в том, что Победа ковалась на Урале. Справедливо, что мечи и для городов-героев, и для городов воинской славы куются тоже здесь, на Урале, — подчеркнул Текслер.

— Вес меча около четырех килограммов, длина клинка — около метра. На клинке изображены ордена Великой Отечественной войны, образы Ильи Муромца, Александра Невского, Петра I, Суворова, Нахимова, Жукова и Сталина, — прокомментировал Александр Сонич.

Вес меча - около четырех килограммов, длина клинка - около метра. Фото: gubernator74.ru

Вес меча - около четырех килограммов, длина клинка - около метра. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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