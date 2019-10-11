В Магнитогорске ребенок выпал из окна седьмого этажа
Ситуация классическая: непоседливый ребенок возрастом 1 год 7 месяцев. Вышедшая из комнаты на минуточку мама. Седьмой этаж. Открытое окно с москитной сеткой.
ЧП случилось в Правобережном районе Магнитогорска. Мальчик взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выдавил ее.
Как сообщает группа «Новости Магнитогорска» социальной сети ВКонтакте, мама уверяет, что вышла их комнаты на несколько минут.
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ИСТОЧНИК KP.RU