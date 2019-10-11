В Магнитогорске ребенок выпал из окна седьмого этажа

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-11T19:43:20+03:00

Врачи делают все возможное, чтобы малыш не остался инвалидом

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Ситуация классическая: непоседливый ребенок возрастом 1 год 7 месяцев. Вышедшая из комнаты на минуточку мама. Седьмой этаж. Открытое окно с москитной сеткой.

ЧП случилось в Правобережном районе Магнитогорска. Мальчик взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выдавил ее.

Как сообщает группа «Новости Магнитогорска» социальной сети ВКонтакте, мама уверяет, что вышла их комнаты на несколько минут.

В реанимацию травмированного доставила машина «скорой помощи». Его состояние врачи расценивают как стабильно-тяжелое. Обстоятельства произошедшего изучают следственные органы. Семья характеризуется как положительная.

Безалаберность родителей - причина трагедий. В мае в Ленинском районе выпала из окна и погибла девочка двух лет.

В июне из окна в четвертом этаже сорвался мальчик трех лет. Соседи заявляют, не доглядела пьяная мать.

В июле в поселке Ишалино из окна квартиры во втором этаже выпал двухгодовалый мальчик. С травмами его доставили в Челябинск, в областную детскую больницу.

В августе в поселке Роза сорвался из окна мальчик возрастом 1 год 4 месяца. Сначала ребенка с травмами увезли в горбольницу №1, потом перевели в детскую областную клиническую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU