2019-10-12T09:33:47+03:00
Общество

Красавица из Челябинска идет в финал всероссийского конкурса «Мисс Офис»

Поддержка не возбраняется
Лидия ПЕСКОВА
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В интерьере офиса Ольга смотрится идеально. Фото: из личного архива героя публикации.В интерьере офиса Ольга смотрится идеально. Фото: из личного архива героя публикации.
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У модели из Челябинска Ольги Коневой-Шеклеиной есть реальный шанс пройти в финал всероссийского конкурса «Мисс Офис». Девушка около пяти лет снималась для популярного фотостока, а ее фото можно увидеть на рекламных баннерах по всему миру.

Сейчас Ольга работает маркетологом и воспитывает сына. В съемках не участвует несколько лет. Но недавно решила принять участие в конкурсе «Мисс Офис». Главный приз конкурса — 2 млн рублей и возможность стать лицом компании «Комус».

— Я в топе! Я в шоке! Я рада! — написала Ольга на своей странице в социальных сетях. — Спасибо всем, кто меня поддерживает. Осталось два дня до финала, и нужно постараться дойти до финишной прямой в числе заветной тридцатки!

Поддержать девушку можно на сайте конкурса.

Также здесь можно проголосовать за Викторию Санину и Алену Рожкову из Челябинска. Каждый посетитель сайта может отдать три голоса за один раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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