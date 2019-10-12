Красавица из Челябинска идет в финал всероссийского конкурса «Мисс Офис»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-12T09:33:47+03:00

Изменить размер текста: A A

У модели из Челябинска Ольги Коневой-Шеклеиной есть реальный шанс пройти в финал всероссийского конкурса «Мисс Офис». Девушка около пяти лет снималась для популярного фотостока, а ее фото можно увидеть на рекламных баннерах по всему миру.

Сейчас Ольга работает маркетологом и воспитывает сына. В съемках не участвует несколько лет. Но недавно решила принять участие в конкурсе «Мисс Офис». Главный приз конкурса — 2 млн рублей и возможность стать лицом компании «Комус».

— Я в топе! Я в шоке! Я рада! — написала Ольга на своей странице в социальных сетях. — Спасибо всем, кто меня поддерживает. Осталось два дня до финала, и нужно постараться дойти до финишной прямой в числе заветной тридцатки!

Поддержать девушку можно на сайте конкурса.

Также здесь можно проголосовать за Викторию Санину и Алену Рожкову из Челябинска. Каждый посетитель сайта может отдать три голоса за один раз.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы тоже добились каких-то успехов?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU