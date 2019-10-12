Пропавший в Челябинске второклассник нашелся

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-12T11:43:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Спустя сутки в Челябинске нашли мальчишку, который не вернулся домой после уроков в школе № 68. Это случилось в Ленинском районе города.

— Благодаря записям видеокамер удалось установить, куда направился мальчик. Ребенка уже нашли и передали родителям. Каких-либо противоправных действий в отношении школьника не совершалось, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Где был парнишка и почему не он не вышел на связь с родными, в полиции не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU