Пропавший в Челябинске второклассник нашелся
Поиски остановлены
Полиция сообщает, что нашла школьника.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Спустя сутки в Челябинске нашли мальчишку, который не вернулся домой после уроков в школе № 68. Это случилось в Ленинском районе города.
— Благодаря записям видеокамер удалось установить, куда направился мальчик. Ребенка уже нашли и передали родителям. Каких-либо противоправных действий в отношении школьника не совершалось, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Где был парнишка и почему не он не вышел на связь с родными, в полиции не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU