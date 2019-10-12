Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, как и Юревич, мог рвануть от следствия в Лондон
Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Экс-главу региона подозревают в хищении 20 млрд бюджетных рублей. Есть ли шансы у следствия заполучить экс-губернатора хотя бы на допрос? В политической тусовке шепчутся, что они минимальны.
— СМИ сообщили, будто Дубровский сейчас в Швейцарии. Это не так. Изначально он действительно отправился в эту страну, но буквально на днях Дубровский вместе с другом и деловым партнером Сергеем Вильшенко были замечены в Лондоне. Этот выбор не случаен. Последние годы они выводили все деньги в Англию и через одну фирму скупали офисную недвижимость. К тому же Лондон никого не выдает России, — сообщают источники, близкие к власти.
Напомним, Дубровский уже второй губернатор Челябинской области, на которого завели уголовное дело. Его предшественник Михаил Юревич также скрывается от правосудия в Лондоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU