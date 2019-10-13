2019-10-13T11:49:47+03:00
Происшествия

Машина вдребезги, животные погибли: жители Магнитогорска врезались в табун лошадей

Автомобилист рассказал о жуткой аварии в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Автомобиль врезался в табун лошадей. Последствия. Фото: Дмитрий МироновАвтомобиль врезался в табун лошадей. Последствия. Фото: Дмитрий Миронов
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ДТП с участием животных произошло в субботу, 12 октября. В 19:45 автомобилист из Магнитогорска, направляясь на озеро Банное, проехал перекресток с деревней Михайловкой и на спуске с горы влетел в табун лошадей.

— Мы пропустили пару встречных автомобилей, как вдруг перед нами возник табун лошадей. Каких-либо действий по уходу от столкновения с животными я предпринять не успел. Случилось неизбежное столкновение. Три лошади погибли от удара. Наш автомобиль пострадал очень серьезно: передней части кузова почти нет. Но мы остались целы и невредимы, получив только немногочисленные царапины. Каким образом лошади паслись без внимания пастуха в вечернее время суток, предстоит выяснить, — написал Дмитрий Миронов в группе «На дорогах Магнитки!» в ВК.

Тем временем «УралАвтодор» просит водителей быть внимательней: в последнее время участились аварии с участием животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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