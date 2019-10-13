В Челябинской области преподаватель колледжа поймал ребенка, выпавшего из окна
Вечером 11 октября преподаватель Миасского машиностроительного колледжа Александр Каблуков спас ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Он не хотел распространятся о происшествии. Но пришлось на работе отпроситься в травмпункт, так как спаситель получил разрыв мышцы и сильный ушиб плеча. Так коллеги узнали о его поступке, достойном уважения. А кто-то из них поделился историей в соцсети.
— Четырехлетнему малышу просто повезло, что Александр успел его поймать. Как оказалось, за ребенком не досмотрела бабушка. Ребенок жив и здоров, — написала Альфия Салаватовна в группе «ЧП Миасс» во «ВКонтакте».
Подписчики паблика назвали мужчину настоящим героем за его поступок и скромность.
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ИСТОЧНИК KP.RU