В Челябинской области преподаватель колледжа поймал ребенка, выпавшего из окна

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-13T12:11:00+03:00

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Вечером 11 октября преподаватель Миасского машиностроительного колледжа Александр Каблуков спас ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Он не хотел распространятся о происшествии. Но пришлось на работе отпроситься в травмпункт, так как спаситель получил разрыв мышцы и сильный ушиб плеча. Так коллеги узнали о его поступке, достойном уважения. А кто-то из них поделился историей в соцсети.

— Четырехлетнему малышу просто повезло, что Александр успел его поймать. Как оказалось, за ребенком не досмотрела бабушка. Ребенок жив и здоров, — написала Альфия Салаватовна в группе «ЧП Миасс» во «ВКонтакте».

Подписчики паблика назвали мужчину настоящим героем за его поступок и скромность.

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ИСТОЧНИК KP.RU