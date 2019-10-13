2019-10-13T15:12:21+03:00
Общество

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов велел разобраться в деле Дубровского к понедельнику

Информацию ему должны доложить 14 октября
Ирина КАРЕЛИНА
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Борис ДубровскийБорис ДубровскийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал журналистам новость о возбуждении дела в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

— Я вчера увидел информацию. Нужно разобраться. Уже в понедельник я попросил своего заместителя доложить мне, в чем суть претензий к Дубровскому, — цитирует ТАСС полпреда.

Напомним, 11 октября появилась информация от адвоката Игоря Трунова: против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Говорилось, что Дубровского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств — боле чем 20 млрд руб.

Тем временем, адвокат самого Дубровского Рустам Курмаев эту информацию отрицает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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