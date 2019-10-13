«Мы крайне удивлены!»: информацию об уголовном деле в отношении экс-губернатора Челябинской области Дубровского опроверг его адвокат
11 октября ближе к полуночи в СМИ появилась новость со ссылкой на адвоката Игоря Трунова: против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Якобы об этом он сообщил ТАСС. Говорилось, что Дубровского подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб по делу о хищении бюджетных средств — боле чем 20 млрд руб.
Позднее оказалось, что адвокат экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Рустам Курмаев ничего не знает об уголовном деле в отношении своего клиента.
— Мы были крайне удивлены, что какой-то адвокат, который к нам не имеет никакого отношения, дает комментарии. Я представляю и представлял ранее интересы Дубровского. До самого Трунова мы не дозвонились, но он уже «Рен-ТВ» сказал, что не является адвокатом Дубровского, — комментирует Рустам Курмаев «Ведомостям». — Трунов говорил, что он в процессе своего адвокатского расследования натолкнулся на дело, возбужденное ФАС в отношении Дубровского. Здесь он не совсем корректно выразился, потому что дело антимонопольным органом возбуждалось в отношении нескольких коммерсантов, и действительно в нем фигурирует фамилия Дубровского. Мы в Арбитражном суде оспариваем решение антимонопольного органа. Но ФАС уголовные дела не возбуждает. ТАСС возможно неправильно понял его слова.
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ИСТОЧНИК KP.RU