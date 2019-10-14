2019-10-14T06:30:47+03:00
Общество

В Челябинской области ожидаются снегопады

Температура воздуха опустится до -5
Валентина ВАГАНОВА
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Снежная погода будет держаться до конца недели.Снежная погода будет держаться до конца недели.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На Южном Урале осень начинает уступать место зиме. На этой неделе в регион придут снегопады. Пока синоптики прогнозируют осадки в отдельных районах, а к середине недели белые хлопья будут пролетать и в Челябинске.

По данным Гидрометцентра России, снег в областном центре пойдет в среду, 16 октября. Снежная погода будет держаться до конца недели. Дневные температуры ожидаются до +6, а ночные до -5.

Сегодня, 14 октября, по области +7, +12, небольшие дожди, ветер 3-5 м/c, но отдельные порывы достигнут 15-20 м/с. Поэтому МЧС разослало предупреждение на сегодня. В Челябинске +9, +12, дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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