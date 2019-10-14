«В металлоприемник везет, чтобы заправиться»: жителей Челябинской области насмешил кабриолет, перевозящий трубы

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-14T09:04:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Казалось бы, кабриолет создан только для красивой езды. Например, где-нибудь за городом: дорога, обрамленная лесом, солнце, голубое небо, рев мотора, ветер в волосах… Но один из владельцев открытого авто развеял этот стереотип. Он загрузил в машину…трубы! Груженый кабриолет с удмуртскими номерами заметили на улицах Магнитогорска. Его фото облетели местные паблики.

— Магнитогорские трубы настолько качественные, что даже с других регионов приезжают за ними, и не важно, на какой машине, — шутят пользователи.

— Повез на металлолом сдавать, чтобы заправиться.

— Просто бабушке не объяснить, что у тебя кабриолет, а не «Газель».

Некоторые пользователи стали прикидывать, а что еще можно перевести в кабриолете — может, пару мешков картошки?

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU