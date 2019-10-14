«В металлоприемник везет, чтобы заправиться»: жителей Челябинской области насмешил кабриолет, перевозящий трубы
Казалось бы, кабриолет создан только для красивой езды. Например, где-нибудь за городом: дорога, обрамленная лесом, солнце, голубое небо, рев мотора, ветер в волосах… Но один из владельцев открытого авто развеял этот стереотип. Он загрузил в машину…трубы! Груженый кабриолет с удмуртскими номерами заметили на улицах Магнитогорска. Его фото облетели местные паблики.
— Магнитогорские трубы настолько качественные, что даже с других регионов приезжают за ними, и не важно, на какой машине, — шутят пользователи.
— Повез на металлолом сдавать, чтобы заправиться.
— Просто бабушке не объяснить, что у тебя кабриолет, а не «Газель».
Некоторые пользователи стали прикидывать, а что еще можно перевести в кабриолете — может, пару мешков картошки?
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ИСТОЧНИК KP.RU