СК начал проверку после смерти трехлетнего ребенка на пожаре в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-14T09:50:39+03:00

Мальчик был в квартире один

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Сегодня утром, 14 октября, в одном из общежитий Троицка произошел пожар. Огонь вспыхнул на четвертом этаже. На место стянулись спецслужбы. Из здания за считанные минуты эвакуировали всех жильцов.

До прибытия пожарных один из соседей выбил дверь в горящей квартире и вытащил из огня трехлетнего мальчика — он еще был живой. 40 минут медики пытались «откачать» его, но спасти так и не удалось.

— Проводится доследственная проверка. По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания, после чего загорелось кресло в комнате. Ребенок спал один, так как отец ушел встречать жену, возвращавшуюся с работы. Возгорание обнаружили соседи. Предположительная причина смерти ребенка — отравление продуктами горения, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/737612" frameborder="0"></iframe> Пожар в общежитии Троицка.Видео: vk.com/«Троицк»

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ИСТОЧНИК KP.RU