Следователи проверяют обстоятельства падения малыша с седьмого этажа в Челябинской области
СК начал доследственную проверку после падения двухлетнего мальчика из окна многоэтажки в Магнитогорске. Мама ненадолго вышла из комнаты. В это время малыш взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выдавил ее.
С ушибами внутренних органов мальчика доставили в городскую больницу. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как стабильное.
— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам ее будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU