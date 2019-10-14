Следователи проверяют обстоятельства падения малыша с седьмого этажа в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-14T10:25:41+03:00

Изменить размер текста: A A

СК начал доследственную проверку после падения двухлетнего мальчика из окна многоэтажки в Магнитогорске. Мама ненадолго вышла из комнаты. В это время малыш взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выдавил ее.

С ушибами внутренних органов мальчика доставили в городскую больницу. Медики оценивают состояние здоровья ребенка, как стабильное.

— Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам ее будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU