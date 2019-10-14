Вячеслав Истомин играет в колонии в футбол и надеется на УДО

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-14T11:17:02+03:00

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Опальный мэр Копейска возглавил футбольную команду на зоне. В полуфинале состязаний по мини-футболу победила команда ИК-6.

— Сегодня дня нас это уже третья игра в рамках чемпионата. Оба матча с ИК-11 и ИК-1 закончились в нашу пользу. Впереди ждет финальная встреча с ИК-21, где мы также надеемся одержать победу, — рассказал капитан команды ИК-6 Вячеслав Истомин.

Соревнования организовал ГУФСИН России по Челябинской области в шестой колонии. Футбольным полем стала хоккейная площадка со специальным покрытием. Подготовка к спортивному мероприятию велась в течение всего сезона, поэтому осужденные не теряют спортивную форму. В исправительных учреждениях в команды отбираются лучшие игроки. Есть среди них и такие, кто на свободе играл на профессиональном уровне, рассказали в пресс-службе ведомства.

Опальный мэр Копейска возглавил футбольную команду на зоне. ФОТО: ГУФСИН России по Челябинской области.

Напомним, 27 июня Копейский городской суд огласил приговор Вячеславу Истомину. Бывший мэр городка горняков получил четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 5 млн. руб. Приставы у экс-чиновника в счет долга реализовали автомобиль и мотовездеход.

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ИСТОЧНИК KP.RU