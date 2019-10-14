2019-10-14T16:36:02+03:00
Происшествия

Полиция задержала предполагаемого стрелка, ранившего трех человек в Челябинске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Валентина ВАГАНОВА
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Подозреваемым оказался 50-летний челябинец.Подозреваемым оказался 50-летний челябинец.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Челябинске в ночь на понедельник, 14 октября, неизвестный ранил во время пьяной разборки трех человек. Их увезли в больницу на «скорой» с «огнестрелами». Как сообщили в горздраве, пострадавшим 26, 35 и 37 лет. Все трое были пьяны.

Инцидент произошел возле дома №8 на Свердловском проспекте около полуночи.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого стрелка.

— Подозреваемым оказался 50-летний челябинец. Проверка продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в УМВД Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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