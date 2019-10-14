Глава Альфа-банка заявил, что понятие «место работы» скоро исчезнет

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-14T17:27:59+03:00

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Все меньше людей понимают под словосочетанием «место работы» стол и кресло в конкретном офисе. Все больше не только фрилансеров, но и сотрудников компаний могут работать откуда угодно.

— Понятие «место работы» в будущем исчезнет, — заявил председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен на форуме Finopolis в Сочи. — Я считаю, что будут команды, работающие в разных городах. И каждый сотрудник сможет выполнять свои функции оттуда, откуда ему удобно это делать.

Современный человек может выбирать не только работодателя, но и то, где ему работать: в офисе, из дома или путешествуя по всему свету. Таких людей становится все больше. И в обозримом будущем перед руководителями встанет вопрос, как встроить людей, стремящихся к свободе, в единую командную работу и жестко централизованную организацию. Ведь только так можно добиваться серьезных целей. Такую тему поднял Петр Авен.

Отметим, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире телепрограммы «Диалог» говорил, что сейчас трудовые отношения в России все еще построены по законодательству 1990-х годов. А оно далеко от нынешней действительности.

Трудовой договор, восьмичасовой рабочий день, дисциплинарная ответственность, строго обозначенное рабочее место — все это уже устарело. Важная государственная задача — организовать гибкое регулирование различных трудовых отношений с учетом современного развития экономики, считает премьер.

ИСТОЧНИК KP.RU