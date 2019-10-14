2019-10-14T18:28:02+03:00
Общество

МЧС: на Южном Урале ожидается штормовой ветер

Порывы достигнут 20 м/с
Валентина ВАГАНОВА
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Сильный ветер ожидается во вторник, 15 октября.Сильный ветер ожидается во вторник, 15 октября.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики Челябинского гидрометцентра прогнозируют на завтра, 15 октября, сильный ветер в Челябинской области. Ожидаются порывы до 20 м/с. МЧС разослало южноуральцам смс-предупреждения.

Штормовой ветер может стать причиной различных ЧП: оборвать электропровода, повалить деревья, увеличить площади природных пожаров до крупных и т.д. Если попали в беду, звоните спасателям по номерам 101,112.

Напомним, на этой неделе в Челябинскую область придут снегопады. В Челябинске осадки ожидаются к середине недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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