МЧС: на Южном Урале ожидается штормовой ветер
Синоптики Челябинского гидрометцентра прогнозируют на завтра, 15 октября, сильный ветер в Челябинской области. Ожидаются порывы до 20 м/с. МЧС разослало южноуральцам смс-предупреждения.
Штормовой ветер может стать причиной различных ЧП: оборвать электропровода, повалить деревья, увеличить площади природных пожаров до крупных и т.д. Если попали в беду, звоните спасателям по номерам 101,112.
Напомним, на этой неделе в Челябинскую область придут снегопады. В Челябинске осадки ожидаются к середине недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU