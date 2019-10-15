2019-10-15T04:50:42+03:00
Общество

«Бездуховные скрепыши»: жители Челябинской области требуют прекратить распространение игрушечных какашек

Дети и взрослые выкладывают в соцсети фото своих коллекций
Ирина КАРЕЛИНА
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В школе такие игрушки - самый писк!В школе такие игрушки - самый писк!Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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Бабушка принесла нам интересные «бусики» из резиновых смайликов. Их в магазине выдавали за покупки.

— Забавные мордашки, — говорит.

Это бабушка плохо видит. А если бы получше разглядела зомби и чертенка с какашкой, то такое устроила бы прямо на кассе...

К счастью, акция с этими скрепышами закончилась. Но помешательство продолжается. У дочери в классе это сейчас самая модная игрушка. Да что там дети! И взрослые туда же. В соцсетях меняются, продают, хвастаются своими коллекциями.

— О Боже!! Это мой рай!! А у меня всего 12, — написала 30-летняя жительница Миасса Эльвира Каримова под одной из таких фотографий в группе «ВКонтакте».

Смайлик Какаш, оказывается, попадается чаще всего.

— У нас за раз четыре штуки появилось, — комментирует Екатерина Пекарь.

«Лучше бы коллекцией книг хвастались!», «Мир сошел с ума, люди очнитесь!», «Прекратите распространять эти какашки! Пожалейте детей!» — пишут им другие пользователи сосети.

— Скрепыш — это от слова скрепы что ли? Которые духовные. Только эти наоборот — бездуховные, — добавил челябинец Дмитрий Маркин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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