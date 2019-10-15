В Челябинской области алкомаркету поставили памятник
Инцидент произошел в Миассе. Неизвестные приволокли к магазину «Красное&Белое» на ул. Макеева старый кладбищенский памятник. Они поставили его возле входа. Очевидцы говорят, что ранее надгробие стояло в гаражном кооперативе «Факел-1».
— И не лень же было кому-то тащить! — удивляются люди.
Работники алкомаркета, увидев такой сюрприз, перетащили его к мусорным бакам.
Автор странной шутки неизвестен, как и его замысел. Некоторые считают, что это чья-то месть. Другие — что просто подростки с ума сходят.
Инцидент обсуждают в соцсети.
— Ничего вы не понимаете в современном искусстве! — пошутил пользователь «ВКонтакте» Виктор Медведев.
— Заканчивайте пить, это ведет именно к надгробию, — серьезно заметила Людмила Заичкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU