В Челябинской области алкомаркету поставили памятник

СЕГОДНЯ 04:47 2019-10-15T04:47:10+03:00

Вот этот памятник кто-то притащил к магазину. Фото: "Инцидент Миасс" в ВК.

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Инцидент произошел в Миассе. Неизвестные приволокли к магазину «Красное&Белое» на ул. Макеева старый кладбищенский памятник. Они поставили его возле входа. Очевидцы говорят, что ранее надгробие стояло в гаражном кооперативе «Факел-1».

— И не лень же было кому-то тащить! — удивляются люди.

Работники алкомаркета, увидев такой сюрприз, перетащили его к мусорным бакам.

Автор странной шутки неизвестен, как и его замысел. Некоторые считают, что это чья-то месть. Другие — что просто подростки с ума сходят.

Инцидент обсуждают в соцсети.

— Ничего вы не понимаете в современном искусстве! — пошутил пользователь «ВКонтакте» Виктор Медведев.

— Заканчивайте пить, это ведет именно к надгробию, — серьезно заметила Людмила Заичкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU