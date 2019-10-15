2019-10-15T06:06:38+03:00
Общество

Туристку из Челябинска задержали в Лондоне

Там планировалась 10-часовая экскурсия
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Мария заплатила за путевку 100 тыс. руб.Мария заплатила за путевку 100 тыс. руб.Фото: Алиса ТИТКО
Изменить размер текста:

Поэт и художник из Челябинска Мария Познякова (пишет под псевдонимом Мария Фомальгаут) купила путевку в круиз вдоль берегов Европы, но была задержана в Лондоне. Там планировалась 10-часовая экскурсия. Туристке поставили транзитную визу, но остановили на контрольно-пропускном пункте и устроили досмотр с пристрастием.

— Уже на берегу схватили меня и чуть ли не всем Скотланд-Ярдом поволокли обратно на корабль. Кто-нибудь видел, как британская полиция Джулиана Ассанджа из посольства Эквадора волокла? Вот картинка была один-в-один, — рассказала Мария. — Меня начали допрашивать. Я честно ответила про работу и заработок.

Челябинка показала им, что на корабле она оставила зарядник телефона и 40 тыс. руб. денег, но пограничники неоднократно произносили фразу: «Офицер Вам не верит!».

— Осмотр моей каюты больше напоминал обыск в квартире у преступника — просто полный разгром. Даже трусы пересчитали и все занесли в протокол! Я серьезно!

После полдня допросов челябинке перечеркнули въездную визу. Чем мотивировали отказ полицейские, почему могли возникнуть проблемы — рассказ Марии и мнение эксперта читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24