Туристку из Челябинска задержали в Лондоне

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-15T06:06:38+03:00

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Поэт и художник из Челябинска Мария Познякова (пишет под псевдонимом Мария Фомальгаут) купила путевку в круиз вдоль берегов Европы, но была задержана в Лондоне. Там планировалась 10-часовая экскурсия. Туристке поставили транзитную визу, но остановили на контрольно-пропускном пункте и устроили досмотр с пристрастием.

— Уже на берегу схватили меня и чуть ли не всем Скотланд-Ярдом поволокли обратно на корабль. Кто-нибудь видел, как британская полиция Джулиана Ассанджа из посольства Эквадора волокла? Вот картинка была один-в-один, — рассказала Мария. — Меня начали допрашивать. Я честно ответила про работу и заработок.

Челябинка показала им, что на корабле она оставила зарядник телефона и 40 тыс. руб. денег, но пограничники неоднократно произносили фразу: «Офицер Вам не верит!».

— Осмотр моей каюты больше напоминал обыск в квартире у преступника — просто полный разгром. Даже трусы пересчитали и все занесли в протокол! Я серьезно!

После полдня допросов челябинке перечеркнули въездную визу. Чем мотивировали отказ полицейские, почему могли возникнуть проблемы — рассказ Марии и мнение эксперта читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU