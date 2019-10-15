В Челябинске фирма-банкрот продает офисный центр с крупными арендаторами

СЕГОДНЯ 07:32 2019-10-15T07:32:56+03:00

Долги включены в стоимость, но на самом деле их намного больше

Изменить размер текста: A A

15-этажный офисный центр Grand Vera, в котором работают регоператор «Сколково» и коворкинг «Точка кипения» и детский технопарк «Инженерика», выставили на продажу за 650 млн руб. Собственник здания — банкрот, поэтому покупателю придется рассчитываться по долгам, которые уже включены в стоимость.

— Есть кредитные обязательства 361 млн руб. и долг перед налоговой 40 млн руб., возникший после технической просрочки по кредиту. Долги закрываются по графику, после ежемесячной уплаты всех обязательств чистый доход — 3 млн руб. Ведем переговоры с банками по перекредитованию под более низкую кредитную ставку 8-9%, — говорится в объявлении. — Текущая кредитная ставка — 17%. Все документы и финмодель вышлем по запросу.

Между тем, из картотеки арбитражных дел следует, что владелец офисного центра ООО «Коммерческо-производственная фирма “СДС”» задолжала 594,6 млн руб. Среди кредиторов — Россельхозбанк, Уралпромбанк и ООО «Гольфстрим». В суде юристы компании просили ввести процедуру финансового оздоровления, но кредиторы и временный управляющий настояли на банкротстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с проблемами при аренде офиса?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU